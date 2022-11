Slik var timene etter eksplosjonen i Polen

NTB

Rakettnedslaget i Polen fikk alarmklokkene til å ringe i Europa. På krisemøtet i Nato skal stemningen ha vært preget av alvor.

Klokken 15.40 tirsdag traff en rakett et lokalt korntørkeanlegg i landsbyen Przewodow sørøst i Polen, rundt 6 kilometer fra grensen til Ukraina. Eksplosjonen som oppsto, tok livet av to polske menn.

I de kaotiske timene som fulgte, tikket det inn ubekreftede meldinger fra amerikanske etterretningskilder om at det var en russisk rakett som hadde slått ned i Nato-landet Polen.

Russland var raskt ute med å avvise påstanden, men det hersket lenge usikkerhet om hvor raketten kom fra.

Onsdag ettermiddag trakk Nato-sjef Jens Stoltenberg en foreløpig konklusjon om at den trolig ble avfyrt fra Ukraina som beskyttelse mot russiske angrep.

– Det er ingen indikasjoner på at dette var resultatet av et bevisst angrep, sa Stoltenberg på en pressekonferanse.

Bekymret for misforståelser

For Nato var det først og fremst viktig å opptre rolig og ansvarlig for å unngå å eskalere situasjonen, får NTB opplyst fra en sentralt plassert kilde i Nato.

Oppfatningen i alliansen er at Polen reagerte på hendelsen på en ansvarlig måte og unngikk å trekke forhastede konklusjoner.

Det er likevel en bekymring i Nato for at den russiske krigføringen i Ukraina skaper en såpass uoversiktlig situasjon at misforståelser kan oppstå i kjølvannet av denne typen hendelser, får NTB opplyst.

Polske myndigheter meldte sent tirsdag at det var en russiskprodusert rakett som traff landet, men fulgte opp med at det ikke fantes sikre bevis på hvem som avfyrte den. Onsdag morgen sa USAs president Joe Biden at raketten som falt ned i Polen tirsdag, neppe ble skutt opp fra Russland, noe Polen senere bekreftet.

Alvorlig, men ikke dramatisk

Kort tid etter eksplosjonen ble det kalt inn til krisemøter både i Polen og Ungarn. Det var hektisk kontakt mellom Nato og Polen, og mellom andre allierte ledere.

Nato-ambassadørene ble kalt inn til det en talsperson for alliansen beskrev som et krisemøte, der situasjonen i Polen var øverste sak på agendaen. Møtet ble ledet av Stoltenberg.

Ambassadørene ble brifet om hvordan Stoltenberg leste situasjonen og fikk oppdatert etterretningsinformasjon, samt en oppdatering om Polens etterforskning av hendelsen. Det ble også gitt støtteerklæringer til Polen. Stemningen i rommet var alvorlig, men ikke dramatisk, får NTB opplyst.

Etterforsker hendelsen

Etter det NTB forstår, er Natos foreløpige vurdering av situasjonen basert på informasjon fra luftovervåking som tyder på at det er lite sannsynlig at raketten kan ha blitt sendt fra Russland til Polen.

Polen er nå i gang med å etterforske hendelsen for å avdekke hvilken type rakett det er snakk om og hvor den stammer fra. I mellomtiden har Tyskland tilbudt seg å sende kampfly til Polen for å hjelpe landet med å overvåke luftrommet.

President Volodymyr Zelenskyj insisterte på sin side senest onsdag kveld på at raketten ikke kom fra Ukraina. Han ber om at ukrainerne får tilgang til åstedet i Polen, samt alle opplysningene som de allierte sitter på.

Kan føre til mer velvilje

Samtidig ber ukrainerne på ny om et flyforbud i ukrainsk luftrom. Dette har Stoltenberg tidligere avvist.

Det kan likevel tenkes at hendelsen i Polen vil kunne forsterke alliertes vilje til å bistå Ukraina ytterligere med donasjoner av luftvernsystemer, sier en kilde i Nato til NTB.

I et møte med den USA-ledede kontaktgruppen for Ukraina onsdag understreket Stoltenberg «behovet for å forsyne Ukraina med flere luftvernsystemer», opplyser Nato.