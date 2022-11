Musk vil ansette ny Twitter-sjef

NTB

Twitter-eier Elon Musk sier han vil trappe ned tiden han tilbringer i Twitter og etter hvert finne en ny sjef som skal lede selskapet.

Planen er å fullføre reorganiseringen av Twitter denne uken, opplyste Musk onsdag ifølge Reuters.

Han kom med uttalelsene da han vitnet i en domstol i delstaten Delaware. Saken der dreier seg om en kompensasjonspakke verdt 56 milliarder dollar og som Musk mottok fra Tesla i 2018. Pakken ble godkjent av styret, men en aksjonær har gått til sak og mener pakken ikke var berettiget fordi Musk som majoritetsaksjonær dikterte vilkårene overfor et styre som han selv kontrollerte.

Tesla-aksjonærer har blitt stadig mer bekymret fordi Musk nå tilbringer tiden på å få Twitter på beina etter oppkjøpet.

– Det er innledningsvis behov for meg etter oppkjøpet for å reorganisere selskapet. Men jeg forventer at jeg kan kutte ned tiden jeg tilbringer i Twitter, sa Musk onsdag.

Hans to første uker som Twitters eier har vært preget av raske endringer og kaos. Han sparket raskt Twitters tidligere toppsjef og andre høytstående ledere, og han har varslet om lag halvparten av selskapets 7.500 ansatte at de blir sagt opp.

Onsdag morgen sendte Musk en epost til de ansatte i Twitter og ba dem mellom velge mellom å godta intense, lange arbeidsøkter, eller å miste jobben. De har frist til torsdag.