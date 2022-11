Juntaen i Myanmar har løslatt nesten 6.000 fanger

Den australske akademikeren Sean Turnell er ventet å bli løslatt av juntaen i Myanmar etter å ha tilbrakt over et år i fengsel Han er gift med en myanmarsk kvinne, men kommer til å bli deportert i likhet med andre løslatte utlendinger, ifølge meldingene.

NTB

En britisk eks-diplomat, en japansk journalist og en australsk akademiker er blant de nesten 6.000 personene som torsdag ble løslatt av juntaen i Myanmar.

Det var juntaen selv som kunngjorde løslatelsene, som ifølge en tjenestemann skjer for å markere Myanmars nasjonaldag.

– Til sammen skal 5.774 fanger, blant dem rundt 600 kvinner, løslates, sier en høytstående tjenestemann til AFP.

Det er ikke kjent om flesteparten av dem som er løslatt eller skal løslates, er blitt pågrepet etter at juntaen grep makten i februar i fjor.

Samles utenfor fengsel

Torsdag samlet det seg en stor gruppe mennesker utenfor det beryktede Insein-fengselet i Yangon, mange av dem slektninger av fanger som muligens blir løslatt.

San San Aye sier hun venter på at brødrene og søstrene hennes skal løslates.

– Tre av dem ble dømt til tre års fengsel hver for åtte måneder siden, sier hun og forteller at de har barn som venter på dem hjemme.

Kyaw Htay venter på at sønnen skal bli løslatt. Han er dømt til tre års fengsel for å ha delt innlegg med kritikk mot juntaen i sosiale medier.

Deporterer løslatte utlendinger

Storbritannias tidligere ambassadør Vicky Bowman er blant dem som er løslatt. Torsdag satt hun seg på et fly på vei fra Myanmar.

Torsdag ettermiddag var det fortsatt uklart om ektemannen Htein Lin er løslatt.

Også den japanske journalisten Toru Kubota og den australske økonomiprofessoren Sean Turnell, som var rådgiver for Myanmars avsatte leder Aung San Suu Kyi, ble sluppet fri. Torsdag ettermiddag lokal tid satt de på et fly fra Yangon, opplyser tjenestemenn til AFP.

Ifølge Japans ambassade i Myanmar reiste Kubota videre til Japan i løpet av torsdagen.

Også tre tidligere ministre i Suu Kyis regjering er blant dem som ble varslet at skulle løslates torsdag.

Jobbet for etiske investeringer

Bowman var Storbritannias ambassadør fra 2002 til 2006. Hun har siden blitt værende i landet og blant annet jobbet for å sikre at utenlandske investorer, deriblant Telenor, fulgte etiske retningslinjer i perioden da Myanmar åpnet opp for en demokratisk utvikling.

Hun og ektemannen, som er en kjent kunstner i Myanmar, ble pågrepet i august. Begge ble anklaget for å ha brutt landets innvandringslover. Juntaen begrunnet pågripelsen med at de hadde bodd på en annen adresse enn den de hadde oppgitt.

Australske Sean Turnell var den første utenlandske statsborgeren som ble pågrepet etter kuppet 1. februar i fjor. I september ble han dømt til tre års fengsel for å ha røpet statshemmeligheter.

– Professor Turnells løslatelse er oppsiktsvekkende nyheter etter at han er blitt holdt som gissel av regimet, og hans familie og venner kommer til å bli svært glade, sier den uavhengige analytikeren David Mathieson til nyhetsbyrået AFP.

– Ingen bedring

Men han legger til at juntaen ikke viser noen tegn til reformer, og at masseamnestiet ikke fritar juntaen for overgrepene som er begått siden kuppet.

– Tusenvis av mennesker er blitt fengslet siden kuppet uten at de har gjort noe galt, og de skulle i utgangspunktet aldri ha vært pågrepet, sier han.

Den japanske journalisten Toru Kobuta (26) ble pågrepet i juli, like ved en demonstrasjon i Yangon. Han ble for få uker siden dømt til ti års fengsel.

Kobuta har laget en rekke kritiske dokumentarfilmer i Myanmar, blant annet om overgrepene mot den muslimske rohingya-minoriteten.

Kubota var den femte utenlandske journalisten som ble pågrepet i Myanmar. De fire andre, som var fra USA, Polen og Japan, er alle løslatt og deportert.

I tillegg er rundt 170 myanmarske journalister pågrepet, og nesten 70 sitter fortsatt fengslet.

Asean-toppmøte

Juntaens beskjed kommer en uke etter toppmøtet i samarbeidsorganisasjonen for Sør-Asia (Asean) i Kambodsja, der situasjonen i Myanmar var blant de viktigste sakene. Der ble det blant annet bestemt at Asean også vil involvere opposisjonen i Myanmar i samtaler for å løse konflikten. Den består i stor grad av tidligere politikere i Suu Kyis parti NLD og demokratiforkjempere.

Asean laget i april i fjor en fempunkts fredsplan som skulle føre til en nedtrapping, men generalene i Myanmar ikke gjort noe for å etterleve den, noe som har skapt stor frustrasjon i nabolandene.

Juntaen har etter kuppet slått hardt ned på all opposisjon, samtidig som opposisjonen og etniske minoriteter er involvert i væpnet motstand mot juntaen. Over 2.300 sivile er drept som følge av juntaens voldsbruk, ifølge en lokal overvåkingsgruppe.