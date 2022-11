USAs forsvarssjef: Lite sannsynlig at Ukraina vinner krigen militært

NTB

Sannsynligheten er ikke stor for at Ukraina kan klare å presse Russland helt ut av okkupert territorium, inkludert Krim-halvøya, mener USAs forsvarssjef.

– Sannsynligheten for en ukrainsk militær seier, der russerne kastes ut av hele Ukraina, for å inkludere Krim, sannsynligheten for at det skjer i noen nær framtid, er ikke høy militært, sa USAs forsvarssjef Mark Milley onsdag.

Milley hevder samtidig at russiske styrker har lidd et fullstendig nederlag på slagmarken i Ukraina.

– Russland velger å bruke tiden sin på å forsøke å omgruppere sine styrker, og de utfører en terrorkampanje, en kampanje med maksimal lidelse for den ukrainske sivilbefolkningen, med den hensikt å tilintetgjøre ukrainsk moral, sier general Milley i Washington.

Han mener Russlands angrep mot Ukrainas infrastruktur er en terrorkampanje og utgjør krigsforbrytelser.