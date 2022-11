USA støtter Polens vurdering av rakettnedslag

NTB

USA støtter Warszawas vurdering av at raketten som landet i Polen, ble avfyrt av ukrainske styrker, men sier Russland har skylden.

– Vi har ikke sett noen ting som står i strid med president Andrzej Dudas foreløpige vurdering av at denne eksplosjonen mest sannsynlig var et resultat av en ukrainsk luftforsvarsrakett, sier Det hvite hus i en uttalelse onsdag kveld norsk tid.

– Det er klart at den parten som til sjuende og siste er ansvarlig for denne tragiske hendelsen, er Russland, som avfyrte et stort antall raketter mot Ukraina, heter det videre.

President Joe Biden sa allerede onsdag morgen at raketten som krevde to menneskeliv et polsk grenseområde dagen før, kan ha kommet fra Ukraina.

Det benekter fortsatt Ukraina.