Zelenskyj: – Ikke vår rakett

Polske politifolk søker etter vrakrester utenfor landsbyen Przewodow. Foto: Jevhen Maloletka / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Tross at Nato mener rakettnedslaget i Polen tirsdag trolig var et uhell fra ukrainsk side, insisterer Volodymyr Zelenskyj på at det ikke var deres rakett.