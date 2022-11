MI5: Russisk spionasje «knust» i Europa

Britisk etterretning melder om russisk spiontørke i Europa.

Spionjakten i Europa ble kraftig trappet opp da Russland invaderte Ukraina i februar tidligere i år.

Ifølge sjefen for den britiske ettereningstjenesten MI5, Ken McCallum, er 600 russiske tjenestemenn, hvor av 400 er betegnet som spioner, utvist fra Europa i år. Det skriver CNN.

Sammen med avvisninger av flere hundre forespørsler om diplomatvisa, utgjør spionjakten et «betydelig strategisk tilbakeslag» for Russland, opplyser McCallum.

Har jobbet intensivt

– Vi har jobbet intensivt for å gjøre Storbritannia til det vanskeligste stedet å drive hemmelig russisk arbeid, sier etterretningssjefen under sin årlige tale om trusler mot Storbritannia onsdag, hvor han også omtaler resten av Europa.

Spioner går ofte under dekke som diplomater når de opererer i utlandet. McCallum opplyser at Storbritannia, etter å ha fjernet 23 russiske spioner som utga seg for å være diplomater, har avslått over hundre diplomatiske visumsøknader

Videre opplyser han om at Storbritannia må være klar for russisk aggresjon i årene fremover.

– En veldig stor bulk

Ifølge etterretningssjefen har innsatsen gjort det vanskeligere enn på lenge for Vladimir Putins spioner å gjøre jobben sin.

– En veldig stor bulk i Russlands posisjoneringsoppdrag i Europa, sier McCallum når han omtaler resultatet av den britiske og europeiske innsatsen mot russisk etterretning, ifølge CNN.

Europeiske land har delt etterretning og informasjon om spioner mellom seg, noe som skal ha gjort det vanskeligere for Russland å sende spioner fra et land til et annet.

– Det jeg håper vil fortsette er at en veldig stor andel av trente og erfarne russiske etterretningstalenter, hvis man kan bruke dette begrepet, vil være til langt mindre nytte.

Den iranske trusselen

Under den årlige talen advarte også McCallum mot trusselen fra Iran og om landets «ambisjoner om å kidnappe eller drepe britiske eller britiske-baserte individer som oppfattes som fiender av regimet».

Ifølge britisk etterretning har det vært ti slike potensielle trusler i Storbritannia siden januar.

I tillegg til Russland og Iran forblir også Kina en av de største etterretningstruslene for Storbritannia sin del.