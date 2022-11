Kan Nato svare militært mot Russland? – Nå må vi puste med magen

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg observerer Operasjon Interflex, et britisk ledet treningsprogram for Ukrainas væpnede styrker, under et besøk til Lydd Camp i Kent, Storbritannia. 9. november 2022.

Anne Lise Stranden - Forskning.no

– Nå må vi som Nato-allierte puste med magen, og tenke at dette blir tatt hånd om gjennom forberedte mekanismer og planverk, sier forsvarsekspert.

Tirsdag kveld landet to missiler innenfor polsk grense, og to polakker skal være drept. Kan dette utløse 3. verdenskrig?

Ifølge amerikansk etterretningskilde skal russiske raketter ha truffet Polen tirsdag kveld. De russiske missilene skal ha drept to personer.

Dette er en alvorlig eskalering og en krise for Nato, ifølge forsvarsekspert Tormod Heier.

Var det overlagt?

– De polskrussiske grenseområdene er grissgrendte strøk, så det er mistenkelig at missilene treffer landsbyer der det bor folk i steder for åpne landskaper. Så det åpne spørsmålet er om det er en overlagt handling, sa Heier til NTB tirsdag kveld.

Han kaller dette den største krisen Nato har stått overfor etter den kalde krigens slutt.

Det er fordi russiske missiler har krenket et Nato-lands territorium og drept Nato-innbyggere, sier han til NTB.

Professor ved Forsvarets hlyskole Tormod Heier kaller dette den største krisen Nato har stått overfor etter den kalde krigens slutt. Les mer Lukk

– Nå må vi puste med magen

Når et Nato-land blir angrepet, kan det utløse den såkalte paragraf 5 i Nato-traktaten, som sier at ethvert angrep på et medlemsland er et angrep på Nato, som berettiger motreaksjoner.

Men ifølge Tom Røseth ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole, er det langt fra automatikk i dette.

Ifølge paragraf 5 er det slik at et medlemsland som er blitt angrepet, kan spørre om assistanse fra andre Nato-land.

– Men siden faktiske forhold fortsatt er uavklart, intet militært mål er truffet vil det trolig kun bli en konsultasjon med Nato etter paragraf 4, sier han til forskning.no.

Så vil det bli en konsultasjon med Nato, der de vurderer situasjonen.

Kan ha vært uhell

– Det kan være at Nato tolker dette som et uhell. Da vil det sitte langt inne å eventuelt gjengjelde, selv om også et uhell vil kreve en form for reaksjon, sier han til forskning.no.

– Nå må vi som Nato-allierte puste med magen, og tenke at dette blir tatt hånd om gjennom forberedte mekanismer og planverk uten at det nødvendigvis fører til en alvorlig eskalering av konflikten, sier Røseth til forskning.no.

Nato overvåker situasjonen og allierte konsulterer tett, melder Jens Stoltenberg på Twitter ifølge NTB.

Det er viktig at alle fakta kommer fram, skriver Natos generalsekretær på Twitter.

Polske politifolk patruljererer nå området rundt der eksplosjonene skjedde. Les mer Lukk

Konsultasjoner med NATO

Førsteamanuensis Paal Sigurd Hilde ved Forsvarets Høgskole tror Polen vil kalle inn til artikkel 4-konsultasjoner etter missilnedslagene.

Denne Natopakten innebærer at allierte konsulterer seg imellom dersom et av medlemslandene står overfor sikkerhetsutfordringer, ifølge NTB.

Poenget er å understreke at det har skjedd noe alvorlig som er en potensiell trussel mot et medlemslands sikkerhet, sier Hilde til NTB.

Ifølge president Duda vurderer Polen å utløse paragraf 4 i Natotraktaten, melder NTB sent tirsdag kveld.

Nato har rutiner for krisehåndtering

Noen av skadene etter eksplosjonene i landsbyen Przewodow i østlige Polen. Les mer Lukk

Ifølge Røseth har Nato rutiner for slike uhell, der missiler faller ned på feil side av en grense og utilsiktet dreper innbyggere i et Nato-medlemsland.

Dette er scenarioer som allerede er tatt høyde for, og tenkt ut reaksjoner på.

– Antakelig blir det i første omgang krisehåndteringer, der det er rutiner som er utarbeidet for slike situasjoner, sier han.

Det er motstridende meldinger om angrepet. Ifølge Russlands forsvarsdepartement er russiske raketter i Polen en påstått provokasjon.

(Denne saken ble først publisert på Forskning.no).