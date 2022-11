Ukraina ber om tilgang til eksplosjonssted i Polen

NTB

Ukraina har bedt om umiddelbar tilgang til stedet der en eksplosjon, trolig forårsaket av en rakett, tok livet av to personer i Polen tirsdag.

Forespørselen fra Ukraina kommer etter at både USA, Polen og Nato har uttalt at eksplosjonen mest sannsynlig ble forårsaket av en ukrainsk luftvernrakett skutt opp for å avverge russiske angrep. Ukraina har hevdet at russerne står bak.

– Ukraina ber om umiddelbar tilgang til eksplosjonsstedet, sier Oleksij Danilov i Ukrainas sikkerhets- og forsvarsråd, på Twitter.

Han legger til at Ukraina står klare til å overlevere bevis angående anklager mot Russland. Ukraina ønsker også å se informasjonen som la grunnlaget for de foreløpige konklusjonene fra blant annet Nato.

Eksplosjonsstedet ligger i landsbyen Przewodow, omtrent seks kilometer fra grensen til Ukraina.