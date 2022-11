Strømforsyningen gradvis på plass i Ukraina

President Volodymyr Zelenskyj bekrefter at strømmen er tilbake nesten over hele Ukraina.

NTB

Strømforsyningen kommer gradvis på plass i hele Ukraina etter tirsdagens omfattende rakettangrep mot kraftverk og transformatorer, opplyser myndighetene.

Rundt ti millioner ukrainere mistet strømmen da flere titalls russiske raketter rammet mål over hele Ukraina. Luftangrepet var det største i sitt slag siden invasjonen begynte i februar.

Onsdag lød igjen flyalarmen i hovedstaden Kyiv og i andre byer og regioner, men sirenene ble slått av etter ganske kort tid. Det er ikke meldt om nye angrep.

– Etter gårsdagens angrep ble jeg informert i morges om at de aller fleste av strømkundene er blitt koblet til nettet. Våre ingeniører og hjelpemannskaper har arbeidet gjennom hele natten i ulike regioner, skriver president Volodymyr Zelenskyj i sosiale medier.

Nestsjefen ved Zelenskyjs kontor, Kyrylo Tymosjenko, spesifiserer at energiforsyningen er fullt gjenopprettet i åtte regioner, i hovedsak i det vestlige og sentrale Ukraina. I Kyiv sier lederen for militærmyndighetene at strømforsyningen er gjenopprettet for det han kaller kritisk infrastruktur.

Borgermesteren i Lviv vest i landet bekrefter at strømmen er tilbake nesten i hele byen.