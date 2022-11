Russland mener raketten er ukrainsk

Polsk politi jobber på stedet der det skjedde en eksplosjon som tok livet av to personer tirsdag ettermiddag.

NTB

Russlands forsvarsdepartement mener vrakrestene etter eksplosjonen i Polen tirsdag viser at raketten var ukrainsk, melder Reuters.

Ifølge forsvarsdepartementet var det snakk om en ukrainsk S-300-rakett som forårsaket eksplosjonen der to personer mistet livet i Polen, skriver nyhetsbyrået.

– Bildene som ble publisert av vrakrestene funnet i landsbyen Przewodów om kvelden 15. november, er utvetydig identifisert av eksperter i russisk forsvarsindustri som deler av en luftvernstyrt rakett fra S-300-luftforsvarssystemet til det ukrainske luftvåpenet, heter det i uttalelsen fra det russiske forsvarsdepartementet.

Videre sier Russland at det ble gjennomført et massivt angrep mot militære mål og energiinfrastruktur i Ukraina tirsdag, men at ingen av deres angrep ble utført nærmere enn 35 kilometer fra den polske grensen.

Russland hevder at påstander om at det var en russisk rakett som rammet landsbyen i Polen, er en bevisst provokasjon for å eskalere situasjonen.

Påstandene fra Russland har ikke blitt bekreftet fra uavhengig hold.

Det polske utenriksdepartementet har tidligere hevdet at eksplosjonen i landsbyen Przewodów skyldtes en russisk rakett, men dette er blitt nedtonet av blant annet USAs president Joe Biden, som antyder at det kan dreie seg om en rakett som Ukraina avfyrte for å beskytte seg mot russiske raketter.

Også Belgias forsvarsminister Ludivine Dedonder har sagt at eksplosjonen sannsynligvis ble forårsaket av ukrainsk luftvern.