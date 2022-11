En oljetanker truffet av «prosjektil» utenfor Oman

NTB

En oljetanker er blitt truffet av et prosjektil utenfor kysten av Oman, opplyser operatørselskapet.

En talsmann for det Singapore-baserte driftsselskapet East Pacific Shipping sier at et prosjektil traff tankeren Pacific Zircon 24 kilometer utenfor kysten av Oman. Han bruker ikke ordet dronebombe og sier heller ikke noe om hvem som kan stå bak.

En israelsk tjenestemann betegner hendelsen som en iransk provokasjon som har som mål å skape uro i regionen forut for åpningen av verdensmesterskapet i fotball i Qatar til helgen.

Operatørselskapet East Pacific Shipping er eid av den israelske milliardæren Idan Ufer, den ene av de to sønnene til shippingmagnat Sammy Ofer som døde i 2011. Det er også israelske eierandeler i tankeren.

– Det er en mindre skade på skipets skrog, men ingen inntrengning av vann eller utslipp av olje, melder operatørselskapet. Tankeren hadde 42.000 tonn råolje om bord og var på vei til Buenos Aires.

Angrepet skjedde tirsdag, og det er ikke meldt om personskader. Tankeren frakter tungolje, men det er ikke rapportert utslipp av noe slag.

En britisk organisasjon med militær tilknytning, Maritime Trade Operations, overvåker skipstrafikken i det aktuelle området, men kjenner ikke detaljer om angrepet.

– Vi er klar over at det har vært en hendelse, og den blir nå gransket, heter det i uttalelse.

Den amerikanske 5. flåten med base i Bahrain er kjenner til hendelsen, men utdyper ikke uttalelsen.