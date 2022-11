Ukraina krever flyforbud etter angivelig rakettangrep i Polen

NTB

Ukraina krever flyforbud i ukrainsk luftrom etter at to personer ble drept i en eksplosjon i Polen. Ukraina mener eksplosjonen skyldtes en russisk rakett.

– Polen. Dette er ikke en selvoppfyllende profeti. Dette er virkeligheten vi har advart om, skriver Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov på Twitter.

– Vi ba om at luftrommet stenges fordi luftrommet har ingen grenser. Ikke for ukontrollerte raketter. Ikke for trusselen de utgjør for våre naboer i EU og Nato, skriver han videre.

Et flyforbud innebærer at fly som bryter forbudet, kan bli skutt ned. Et slikt forbud må eventuelt håndheves av vestlige land som støtter Ukrainas kamp mot russiske invasjonsstyrker.