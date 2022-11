Måneraketten Artemis er skutt opp

NTB

Nasa skjøt omsider opp den ubemannede måneraketten Artemis onsdag. Raketten skal bane vei for den første bemannede måneferden på 50 år.

– Vi er i gang, tvitret Nasa da raketten ble skutt opp like før klokken 8 i norsk tid med tre testdukker om bord. Etter to timer i bane rundt jorda vil Orion-kapselen sette kurs for månen, 384.400 kilometer unna.

– Artemis l markerer et nytt kapittel i menneskehetens måneforskning, skrev Nasa videre.

Hvis alt går bra under den tre uker lange ferden, vil raketten plassere en tom kapsel i vid bane rundt månen, og så vil kapselen gjøre vendereis og lande i Stillehavet i desember.

Voldsomme krefter i sving da raketten ble skutt opp onsdag. Les mer Lukk

Etter flere års forsinkelser og milliarder av dollar i budsjettoverskridelser løftet Artemis seg fra Kennedy Space Center onsdag morgen norsk tid med en skyvekraft på 4 millioner kilo. I løpt av sekunder var farten oppe i 160 kilometer i timen.

Store forsinkelser

Måneferden kom i gang etter nesten tre måneder med drivstofflekkasjer som førte raketten ut og inn av hangaren og utskytingsrampen flere ganger. I slutten av september var det orkanen Nicole med vinder på 130 kilometer i timen som tvang raketten innendørs igjen.

Oppskytingen ble strømmet direkte på nettet. Målet med romferden er å sjekke om Orion-kapselen som sitter på toppen av raketten, er trygg nok til å frakte astronauter i framtiden.

Nærbilde av kapselen på Artemis-raketten.

Hvis alt går bra, kan astronauter så tidlig som i 2024 være klar for en runde rundt månen. Nasas mål er å lande to personer på månens overflate innen utgangen av 2025.

Et veldig skue

Nasa anslo at rundt 15.000 tilskuere hadde samlet seg i god avstand for å overvære den spektakulære startfasen, der raketten løftet seg i et av flammer og røyk. Bygningene rundt ristet som om det var et jordskjelv.

Artemis tar opp tråden fra 50 år tilbake da Apollo-prosjektet i perioden 1969 til 1972 satte 12 astronauter på månens overflate. I gresk mytologi er Artemis Apollos tvillingsøster.

Rakettoppskytingen er et ledd i Artemis-prosjektet som tar sikte på en bemannet måneferd. Les mer Lukk

Den 98 meter høye SLS-raketten er den kraftigste som Nasa noen gang har konstruert. Den har mer trekkraft enn romferjene og den mektige Saturn V som fraktet menn til månen i forrige omgang. Den 25 dager lange ferden er beregnet til å koste 4,1 milliarder dollar, rundt det samme som med et ekte mannskap.

Elon Musk

Nasa har sagt at alle systemer om bord vil bli testet maksimalt for å avdekke eventuelle svakheter før mennesker blir plassert i kapselen. Den første oppskytingen med astronauter om bord vil sende kapselen i bane rundt månen.

Nasa har engasjert Elon Musks selskap SpaceX til å utvikle selve landingsfartøyet Starship som vil frakte astronautene mellom månens overflate og Orion-kapselen. Dette kan skje i 2025.

Planen er å plassere Starship i bane rundt månen slik at den tas i bruk av mannskaper på senere måneferder.

Nasa vil vente til testferden er vel gjennomført med å oppgi navnene på de astronautene som skal følge i Neil Armstrongs og Buzz Aldrins fotspor.