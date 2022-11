Qatar – liten stat med store ambisjoner

NTB

Staten Qatar ligger på ei halvøy som er større enn Rogaland men mindre enn Møre og Romsdal. Det hemmer ikke ønsket om global innflytelse.

Statusen som vertsnasjon for årets fotball-VM er et foreløpig høydepunkt etter flere tiår med qatarske anstrengelser for å trå ut av skyggen av sine store naboer i Midtøsten. Qatars politikk og vekstambisjoner har både vakt global oppmerksomhet og regional irritasjon.

I 2017 toppet konflikten seg da de tre golfstatene Bahrain, Saudi-Arabia og De forente arabiske emiratene i tillegg til Egypt innledet en boikott av Qatar som var nær ved å ende i væpnet konflikt.

Qatar har benektet anklagene fra naboene i regionen om at landet finansierer terrorisme og er en frihavn for utenlandske opposisjonelle.

Bygger nettverk for støtte

Selv om situasjonen har roet seg i regionen, vil Qatar ifølge nyhetsbyrået AP bruke fotball-VM til å bedre sin posisjon internasjonalt for å sikre seg mot framtidige trusler.

– Qatar vet om disse potensielle truslene. De vet at landet er sårbart. Derfor gjør de alt de kan for å bygge et internasjonalt nettverk av, om ikke allierte, så i det minste land som støtter dem, sier professor i internasjonale studier ved Georgetown-universitetet i Qatar, Gerd Nonneman, til AP.

Økt prestisje

Det er tolv år siden Fifas omstridte tildeling av VM til Qatar. Til tross for massive protester mot menneskerettsbrudd, dødelige arbeidsforhold og korrupsjon, har tildelingen økt landets prestisje i verden.

På samme tid har Qatar vokst til å bli en av verdens viktigste eksportører av naturgass. Mye av ressursene hentes i et gigantisk offshorefelt som landet deler med Iran. Mesteparten av gassen fryses ned og eksporteres til land som Kina, India, Japan og Sør-Korea.

Store investeringer i utlandet

Gjennom sitt eget oljefond har Qatar kjøpt seg kraftig opp i utlandet. Fondet eier blant annet det fasjonable kjøpesenteret Harrods i London og fotballklubben Paris St. Germain, og det har brukt milliarder av dollar på eiendomskjøp i New York.

Velstandsøkningen skjøt fart etter 1997, ikke lenge etter at landet ble rystet av Iraks invasjon av Kuwait i 1990 og den påfølgende Gulfkrigen i året etter.

– Da innså både Qatar og andre Golfstater behovet for langsiktig amerikansk militær tilstedeværelse, sier forsker Kristian Ulrichsen ved Rice University Baker Institute til AP.

Forsvarsavtale med USA

Qatar og USA inngikk i 1996 en forsvarsavtale som banet veien for flybasen Al-Udeid. Basen ble åpnet av daværende visepresident Dick Cheney i 2002 og rommer i dag mer enn 8.000 amerikanske militære.

Veien til økt oppmerksomhet og mer innflytelse har ikke gått rolig for seg. I et ublodig kupp tok Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani over makten etter sin far i 1995. Han innførte et strammere styre som har gitt sin støtte til islamistene som kom styrket ut av den arabiske våren i 2011, og som oppleves som en trussel av Qatars mektige naboer.

Støtte til islamister

Den arabiske våren ga en anledning til å trappe opp støtten til islamistiske bevegelser. Ifølge AP har Qatar vært en frihavn for Hamas-ledere i eksil, men også en viktig økonomisk og politisk støttespiller for bevegelsen som styrer Gaza.

Qatarske midler har i perioder vært avgjørende for at offentlig ansatte har fått sin lønn i Gaza. Qatar hadde også en nøkkelrolle i å framforhandle våpenhviler mellom Hamas og Israel etter fire kriger.

Kom til nytte i Afghanistan

Internasjonalt har Qatar søkt å spille en rolle i flere konfliktfylte land. Med amerikansk velsignelse åpnet Taliban en diplomatisk representasjon i Doha i 2013. Den afghanske opprørsbevegelsen fant seg godt til rette i Doha, og forbindelsene som ble opprettet, skulle senere komme til nytte da Taliban igjen skulle ta makten.

Under den kaotiske evakueringen av Kabul i fjor var det Qatar som sto fram. Landet mottok nesten halvparten av alle amerikanere og afghanere som ble evakuert i amerikansk regi. Qatar tar nå rollen som samtalepartner i kontakt mellom Vesten og Taliban.

Qatar har også vært fredsforhandler i det afrikanske landet Tsjad. Senest i fjor i kjølvannet av drapet på president Idriss Déby Itno forhandlet opprørsgrupper og militærregimet med qatarske fredsforhandlere rundt bordet.

Gasstørste europeere på besøk

Etter Russlands invasjon av Ukraina har nye europeiske beilere dukket opp i hovedstaden Doha. Store deler av gassen som Qatar utvinner fra North Dome-feltet i Persiagolfen, fryses ned i flytende form og kan skipes hvor som helst.

– Qatar er igjen i sentrum av verdens oppmerksomhet. Det gir dem et sete ved bordet der beslutninger tas, sier forsker Kristian Ulrichsen til AP.