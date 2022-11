Storbritannias statsminister møter Xi

NTB

Storbritannias statsminister Rishi Sunak skal onsdag møte Kinas president Xi Jinping på sidelinjen av G20-toppmøtet i Indonesia.

Det blir det første møtet mellom en britisk statsminister og Kinas president på nesten fem år, opplyser Downing Street.

Sunak kommer til å ta til orde for et «ærlig og konstruktivt forhold» mellom London og Beijing, står det i uttalelsen fra det britiske statsministerkontoret.

– Utfordringene som Kina utgjør er systematiske og langvarige, står det videre. I uttalelsen beskrives Beijing som «et autoritært lederskap som har til hensikt å forvandle verdensordenen».

Men de viktige sakene som diskuteres på G20-toppmøtet, blant annet verdensøkonomien, samt mat- og energisikkerhet, kan ikke løses «uten koordinert innsats fra alle verdens store økonomier. Dette inkluderer Kina», uttaler Sunaks kontor.

Xi har inntatt rampelyset på G20-møtet på Bali der verdensledere nærmest har stått i kø for å snakke med ham, blant dem USAs president Joe Biden, som fikk tilbringe tre timer sammen med Xi.

Downing Street opplyser at Sunak kommer til å oppfordre Kina til å bruke landets stilling på et ansvarlig vis og at han vil understreke Storbritannias ståsted i forsvar av menneskerettigheter, spesielt når det gjelder Hongkong og Xinjiang.