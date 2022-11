Biden i hastemøte med ledere for G7 og Nato

USAs president Joe Biden, som er i Indonesia der han deltar på G20-toppmøtet, innkaller til hastemøte med G7 og Nato-ledere. Foto: Alex Brandon / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

USAs president Joe Biden har holdt hastemøte med G7 og Nato-ledere etter at Polen har opplyst at en rakett falt ned i en landsby der to mennesker døde.