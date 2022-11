NTB

Polen har ikke sikre beviser for hvem som avfyrte raketten som rammet landet tirsdag. Utenriksdepartementet i Warszawa sier raketten er russiskprodusert.

President Andrzej Duda sier at landet ikke har avgjørende bevis for hvem det var som fyrte av raketten. Russland har nektet for at de sto bak.

– Etterforskningen pågår. Mest sannsynlig var det en russiskprodusert rakett, sier Duda ifølge Radio ZET.