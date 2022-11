Biden og Duda skal snakke om neste steg etter eksplosjonene i Polen

NTB

USAs president Joe Biden hadde tirsdag kveld en telefonsamtale med sin polske kollega Andrzej Duda. De ble enige om å jobbe tett sammen.

De to presidentene vil samarbeide tett i forsøket på å finne ut hva som blir neste steg for forsvarsalliansen etter at det Polen kaller en russiskprodusert rakett rammet landet.

– De og deres team skal holde tett kontakt for å avgjøre hva som er de passende neste stegene mens dette etterforskes videre, sier Det hvite hus i en uttalelse.

Duda har på et pressemøte varslet at beredskapen i Polen heves og at de vurderer å utløse artikkel 4 i Nato-traktaten.