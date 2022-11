Zelenskyj og Duda snakket sammen

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj snakket med Polens president Andrzej Duda tirsdag kveld for å dele informasjon og avklare fakta.

Zelenskyj skriver på Twitter at han har overbrakt kondolanser til Duda etter at to polske statsborgere mistet livet i eksplosjoner nær grensa til Ukraina tirsdag.

Zelenskyj legger skylda på Russland.

– Vi delte tilgjengelig informasjon og avklarte fakta. Hele Europa og verden må bli beskyttet mot terroriststaten Russland, skriver Zelenskyj.