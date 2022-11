Polen sier russisk rakett rammet landet – krisemøte i Nato

NTB

Det holdes krisemøte i Nato onsdag etter at to personer ble drept da det som ifølge Polen var en russisk rakett rammet landet tirsdag.

Meldingene om eksplosjonene i landsbyen Przewodów, drøyt 6 kilometer fra grensa til Ukraina, kom tirsdag ettermiddag.

– Jeg ber alle polakker om å beholde roen, sier statsminister Mateusz Morawiecki ifølge Sky News.

En amerikansk etterretningskilde sa tidlig at det var en russisk rakett som hadde truffet Polen. Dette sier også det polske utenriksdepartementet sent tirsdag.

– En russiskprodusert rakett rammet og drepte to borgere av Polen, sier talsmann Lukasz Jasina og legger til at Russlands ambassadør er blitt kalt inn på teppet for umiddelbart å gi en forklaring.

Frykt i Polen

Det angivelige rakettnedslaget har utløst sterke reaksjoner i Nato-land og det holdes et krisemøte i forsvarsalliansen tirsdag. I Polen er mange bekymret.

– Jeg snakket med min polske svigermor som var veldig bekymret. Det er mange som er bekymret. Det er en frykt for at dette kan ha en smitteeffekt og at denne krigen kan ramme Polen direkte, sier den polsknorske Nupi-forskeren Jakub M. Godzimirski til NTB.

Han poengterer at mange eldre i Polen har kjent effekten av sovjetiske styrkers nærvær i landet på nært hold.

– De har personlige minner som får dem til å bli urolige i en slik situasjon. Den frykten sitter dypt i det polske samfunnet, sier han.

Hever beredskapen

Tirsdag kveld hadde Polens president Andrzej Duda samtaler både med USAs president Joe Biden og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, samt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Russiske raketter traff Polen, traff Nato-territorium. Dette er et russisk rakettangrep mot kollektiv sikkerhet! sier Zelenskyj i en videotale.

Etter samtalen med Stoltenberg opplyste Dudas kontor at Polen vurderer å utløse artikkel 4 i Nato-traktaten.

Den dreier seg om at Nato-landene skal rådslå med hverandre når sikkerheten til et av landene er truet.

I tillegg har regjeringen i Polen besluttet å heve den militære beredskapen. Landets ledere holdt krisemøte etter eksplosjonene i landsbyen Przewodów tirsdag.

I Nato-traktaten er det artikkel 5 som slår fast at et angrep på ett av medlemslandene er et angrep på alle. Flere eksperter som NTB har snakket med, mener det neppe blir aktuelt å utløse den som følge av hendelsen i Polen.

– Overvåker situasjonen

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier at Nato følger situasjonen etter eksplosjonene i Polen.

– Nato overvåker situasjonen, og allierte konsulterer tett. Det er viktig at alle fakta kommer fram, skriver Stoltenberg på Twitter.

Onsdag skal Stoltenberg lede et krisemøte for Nato-landenes ambassadører, ifølge en talsperson for alliansen.

Kontakt med allierte

Den polske journalisten som trolig meldt om eksplosjonene først, Mariusz Gierszewski, skrev før bekreftelsen fra polske myndigheter kom, at hans opplysninger var at det trolig var restene av en rakett som hadde blitt skutt ned av Ukraina.

Samtidig viser en journalist i nyhetsnettstedet Politico til amerikanske kilder som mener det trolig ikke dreide seg om rakettrester. De tror i stedet at landsbyen må ha blitt truffet av en intakt rakett.

– Vi undersøker disse meldingene og er i nær kontakt med allierte, opplyser en kilde i Storbritannias utenriksdepartement til NTB og andre europeiske medier.

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt betegner opplysningene som svært alvorlige.

– Vi har registrert nyhetene om missilnedslagene i Polen. Dette er en svært alvorlig hendelse, men mye er fortsatt uklart. Vi avventer ytterligere informasjon fra polske myndigheter i saken, sa hun til NTB tidligere tirsdag.

– En provokasjon

Regjeringen i Russland avviser på sin side fullstendig at de har noe med hendelsen å gjøre.

– Uttalelser fra polske medier og embetsmenn om at russiske raketter skal ha slått ned i området rundt landsbyen Przewodów, er en bevisst provokasjon for å eskalere situasjonen, uttaler det russiske forsvarsdepartementet, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Videre nekter departementet for at Russland utførte angrep nær grensa mellom Ukraina og Polen – og for at bildene fra åstedet viser russiske våpen.

Regjeringene både i Polen og Ungarn innkalte til krisemøter etter hendelsen.

Førsteamanuensis Paal Sigurd Hilde ved Forsvarets høgskole sa før bekreftelsen kom at Polen vil be Nato kalle inn til artikkel 4-konsultasjoner hvis det er snakk om en russisk rakett.

– Poenget er å understreke at det har skjedd noe alvorlig som er en potensiell trussel mot et medlemslands sikkerhet, sier Hilde til NTB.

– Alvorlig eskalering

Flere eksperter peker på at det store spørsmålet – hvis det bevises å ha vært en russisk rakett – er om det var en villet handling eller ikke.

– Det er en eskalering, men det store spørsmålet er om det er en villet handling fra russisk side eller det som kan kalles en arbeidsulykke, sier Godzimirski.

– Det er en veldig alvorlig eskalering, og det sier noe om hvor presset og sårbar Putin er og hvor mye han er villig til å risikere for Ukraina, sier Tormod Heier, professor ved Stabsskolen.

Han sier at området der raketten skal ha falt ned er grisgrendt, og at det er mistenkelig at det har rammet folk i stedet for åpne landskaper.

– Så det store spørsmålet er om det er en overlagt handling. Det vil være den største krisen Nato har stått overfor etter den kalde krigens slutt. Det er fordi russiske missiler har krenket et Nato-lands territorium og drept Nato-lands innbyggere, sier han.