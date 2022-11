Nato bekrefter krisemøte på ambassadørnivå om situasjonen i Polen onsdag

NTB

Nato-landenes ambassadører samles onsdag for å diskutere situasjonen i Polen etter mulige russiske missilnedslag. Jens Stoltenberg skal lede møtet.

Polen har hevet den militære beredskapen i hele landet etter at russiske raketter angivelig slo ned i landet tirsdag. Talsperson Oana Lungescu i Nato bekrefter at det blir et krisemøte onsdag.

– Generalsekretæren skal lede et krisemøte med Natos ambassadører i morgen, sier Lungescu.

Polske myndigheter vurderer å utløse artikkel 4 i Nato-traktaten, som slår fast at «partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.»

Polens president Andrzej Duda har tirsdag vært i kontakt med både Nato-sjef Jens Stoltenberg og USAs president Joe Biden.

Stoltenberg skriver på Twitter at Nato overvåker situasjonen og at allierte konsulterer tett.