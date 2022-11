Ukraina ber Nato samles til hastemøte

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba under Asean-møtet i Phnom Penh tidligere i år. Foto: Vincent Than / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Ukraina oppfordrer Nato-landene til å holde et hasteinnkalt toppmøte etter at russiske raketter angivelig slo ned i Polen og drepte to mennesker.