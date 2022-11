Nato følger utviklingen i Polen tett

NTB

Nato undersøker meldingene om rakettnedslag i Polen og samarbeider tett med Nato-landet.

– Vi undersøker disse rapportene og koordinerer tett med vårt allierte Polen, opplyser en Nato-kilde til NTB.

To personer ble drept i rakettnedslaget, ifølge en amerikansk etterretningskilde som sier til AP at en eller flere russiske raketter rammet Polen tirsdag. Russland har benektet dette og kalt det en provokasjon.

Ekspert tror Polen vil be om Nato-konsultasjoner



Førsteamanuensis Paal Sigurd Hilde ved Forsvarets høgskole tror Polen vil be Nato kalle inn til artikkel 4-konsultasjoner etter missilnedslagene.

– Hvis det viser seg at missilene er russiske, er det i mine øyne sannsynlig at Polen går til Nato og ber om artikkel 4-konsultasjoner, sier Hilde.

Denne Nato-pakten innebærer at allierte konsulterer seg imellom dersom et av medlemslandene står overfor sikkerhetsutfordringer.

– Poenget er å understreke at det har skjedd noe alvorlig som er en potensiell trussel mot et medlemslands sikkerhet, sier Hilde.

EU-presidenten: Sjokkert over nyhetene fra Polen

EU-president Charles Michel sier at han er sjokkert over rakettnedslaget i Polen og er i tett kontakt med polske myndigheter.

– Sjokkert over nyhetene om et missil eller annen ammunisjon som har drept folk på polsk territorium. Mine kondolanser går til familiene. Vi står ved Polen. Jeg er i kontakt med polske myndigheter, medlemmer av EU-rådet og andre allierte, skriver Michel på Twitter.

Zelenskyj: – Et russisk rakettangrep mot kollektiv sikkerhet

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier russiske raketter har truffet Nato-landet Polen og omtaler det som en veldig alvorlig eskalering.

– I dag skjedde noe vi har advart mot lenge. Terror er ikke begrenset til våre grenser. Russiske raketter traff Polen, traff Nato-territorium. Dette er et russisk rakettangrep mot kollektiv sikkerhet! Dette er en veldig alvorlig eskalering, sier Zelenskyj i en videotale ifølge det ukrainske nyhetsbyrået Interfax.

To personer ble drept da russiske raketter tirsdag landet i Nato-landet Polen, rett ved Ukrainas grense, ifølge en amerikansk etterretningskilde. Polen har innkalt regjeringen til krisemøte.

Nato-ambassadører skal diskutere Polen



Nato-landenes ambassadører samles onsdag for å diskutere situasjonen i Polen etter mulige russiske missilnedslag, oppgir diplomatikilder til Reuters.

Polen har hevet den militære beredskapen i hele landet etter at russiske raketter angivelig slo ned i landet tirsdag.

Polske myndigheter vurderer å utløse artikkel 4 i Nato-traktaten, som slår fast at «partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.»

Diplomatkilder sier til nyhetsbyrået Reuters at ambassadører for Nato-landene skal treffes onsdag for å diskutere situasjonen.

Polens president Andrzej Duda har tirsdag vært i kontakt med både Nato-sjef Jens Stoltenberg og USAs president Joe Biden.

Stoltenberg skriver på Twitter at Nato overvåker situasjonen og at allierte konsulterer tett.