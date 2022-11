Amerikansk etterretningskilde: Russiske raketter traff Polen

Polens forsvarsminister Mariusz Blaszczak under et forsvarsministermøte i Nato, med Finland og Sverige som inviterte, i Alliansens hovedkvarter i Brussel, Belgia 13. oktober 2022. Nå har Polens statsminister Mateusz Morawiecki i all hast kalt sammen landets nasjonale sikkerhets- og forsvarsråd etter rakettangrepet på grensen til Polen.

Les mer

Lukk