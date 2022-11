Ukraina: Millioner strømløse etter russiske angrep

Ukrainsk brannvesen jobber med å slukke en brann på et av åstedene for russiske rakettangrep i Kyiv tirsdag. Foto: Andrew Kravtsjenko / AP / NTB

NTB

Over 7 millioner strømkunder er uten elektrisitet som følge av de russiske rakettangrepene i Ukraina tirsdag, ifølge myndighetene.

Opplysningen om skadene etter de russiske angrepene kommer fra nestleder Kyrylo Tymosjenko ved den ukrainske presidentens kontor tirsdag kveld.

– Over sju millioner abonnenter har nå mistet strømmen, sier Tymosjenko. Han opplyser videre at 15 kraftanlegg over hele Ukraina ble ødelagt i angrepene.

– Våre elektroingeniører gjør nå alt for å gjenopprette strømforsyningen så snart som mulig, tilføyer han.