USA har senket båt som fraktet eksplosivt materiale fra Iran til Jemen

Amerikanske soldater går gjennom lasten om bord på en båt som ble oppbrakt på vei fra Iran til Jemen 8. november. Foto: U.S. Navy via AP / NTB

NTB

Amerikanske marinestyrker har senket en båt som skal ha vært på vei fra Iran til Jemen med ingredienser til eksplosiver, melder den amerikanske marinen.

I en kunngjøring heter det at det eksplosive materialet var på vei til houthi-opprørerne i Jemen. Båten ble oppbrakt 8. november i Omanbukta og senket søndag. Den skal ha hatt nok eksplosivt materiale om bord til å framstille tolv ballistiske raketter, heter det i uttalelsen fra den amerikanske 5. flåten, som har base i Bahrain.

Båten ble senket med mye av beslaget fortsatt om bord, opplyser en talsmann for den amerikanske Midtøsten-flåten. Han sier at USA via diverse metoder fikk kjennskap til skipslasten, men ville ikke utbrodere svaret.

– Båten og mannskapet på fire mann fra Jemen fulgte en rute som ofte brukes for å forsyne houthiene med våpen. Den tradisjonelle seilskuta, en såkalt dhow, var tungt lastet og lå lavt i vannet, framgår det av meldingen.

De amerikanske marinestyrkene fant over 100 tonn kunstgjødsel og over 70 tonn ammoniumperklorat, en viktig ingrediens i rakettdrivstoff, om bord i båten.

USA sier at beslaget er det første i sitt slag i den årelange borgerkrigen i Jemen, der en seks måneder lang våpenhvile utløp i oktober, til tross for hektisk diplomatisk aktivitet for å få den forlenget. Nå er det utbredt frykt for at kampene kan bli gjenopptatt.