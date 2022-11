FN: Ukrainske og russiske krigsfanger utsatt for tortur

Dette arkivbildet tatt 29. juli viser de tildekkede likene av ukrainske krigsfanger i et fengsel i Olenivka, et område i Ukraina kontrollert av russisk-støttede separatister. FN-granskere sier krigsfanger på begge sider i konflikten har blitt utsatt for tortur.

NTB

Krigsfanger på både ukrainsk og russisk side er utsatt for tortur, deriblant vold, elektrosjokk og ydmykende behandling mens de var nakne, ifølge FN-granskere.

Verken Russland eller Ukraina ser ut til å overholde forbudet i folkeretten mot tortur, men den dårlige behandlingen av ukrainske fanger er mer systematisk, sier leder Matilda Bogner i FNs organ for overvåking av menneskerettigheter i Ukraina.

FN-granskere har de siste månedene intervjuet 159 krigsfanger som holdes av Russland og 175 krigsfanger som holdes av Ukraina. Ukraina ga tilgang til personene mens de var i fangenskap, noe Russland ikke gjorde. De ukrainske fangene ble derfor intervjuet etter at de var løslatt.

Vold og ydmykelser

De fleste ukrainske fangene fortalte at de var utsatt for tortur og dårlig behandling. Enkelte ble utsatt for vold da de ble tatt til fange, og mange ble transportert i overfylte lastebiler eller busser hvor de i enkelte tilfeller manglet tilgang på toaletter og vann i over en dag.

– Hendene og øyene deres var teipet så hardt at de fikk sår på håndledd og i ansiktet, sier Bogner.

Vold, trusler, hundeangrep og å bli avkledd og satt i såkalte stressposisjoner forekom også.

– Tortur og dårlig behandling ble ikke bare brukt for å hente militær informasjon. De ble også brukt daglig for å true og ydmyke dem, sier hun.

Slag med batonger og trehammere, elektrosjokk og simulerte henrettelser er også blant det som beskrives. Flere har også beskrevet seksuell vold, blant annet trusler om voldtekt mens fangene ble tvunget til å kle seg nakne, og vold mot kjønnsorganer.

Henrettet

Russiske krigsfanger i Ukraina beskriver ikke denne formen for tortur, men mange fortalte om nedverdigende forhold under transport til leirer og interneringssentre.

– Nakne ble de stuet inn i lastebiler eller varebiler med hendene bundet bak ryggen, sier Bogner.

Granskerne har også fått troverdige opplysninger om henrettelser av fanger og har blitt fortalt om flere tilfeller av tortur og dårlig behandling.

– I flere tilfeller er krigsfanger blitt knivstukket eller utsatt for elektriske sjokk av ukrainske politifolk, offiserer eller militærpersonell, sier Bogner.

Hun understreker behovet for å holde de rette ansvarlige for denne mishandlingen og hyllet Ukrainas beslutning om å iverksette etterforskning av sakene.