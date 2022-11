Dmitrij Medvedev er en viktig støttespiller for Russlands president Vladimir Putin.

Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev raser etter FN-resolusjon.

Dmitrij Medvedev, som i dag fungerer som det russiske sikkerhetsrådets nestleder, reagerer kraftig på FNs generalforsamlings vedtak om en resolusjon som tar til orde for at Russland må stilles til ansvar for folkerettsbrudd i Ukraina.

Forsamlingen bør også stille USA til ansvar, mener 57-åringen, som var Russlands president i årene 2008 til 2012 og statsminister fra 2012 til 2016 – mens Vladinir Putin var inn og ut av presidentkontoret, men beholdt den reelle makten.

– De bør vedta den samme anbefalingen om total oppreisning av skadene USA har påført Korea, Vietnam, Irak, Jugoslavia og mange andre land som led som følge av amerikanerne og Nato, sier Medvedev gjennom sin egen Telegram-kanal.

Det skriver det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

– Enden vil være smertefull

Samtidig spår Medvedev svekkelse av FN som forsoningsinstitusjon hvis ikke USA får samme behandling som Russland.

– Det ser ut som begynnelsen på FNs nedgang som en viktig internasjonal institusjon for forsoning. Enden vil være smertefull for hele det internasjonale samfunnet. Vi vil klare oss uten en slik «forente nasjoner-organisasjon», hevder Medvedev.

14 land stemte imot

Ifølge Medvedev er resolusjonens hensikt å lovliggjøre Vestens planer om å bruke russiske ressurser som er inntil videre er fryst i utlandet.

– Anglosakserne søker åpenbart å skrape opp et juridisk grunnlag for å stjele ulovlig anskaffede russiske eiendeler, legger han til.

Det var mandag FNs generalforsamling vedtok resolusjonen om å etablere et internasjonalt register over skader angivelig påført av Russland i Ukraina. 94 land stemte for, 73 avsto fra å stemme, og 14 land stemte imot, blant dem Kina, Iran, Cuba og Russland.