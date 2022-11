Japans økonomi ned i tredje kvartal

NTB

Japans økonomi krympet 0,3 prosent i årets tredje kvartal, viser offisielle tall som ble lagt fram i Tokyo tirsdag.

Høyere importpriser og svak privat kjøpekraft trekkes fram som årsaker til nedgangen.

Næringslivets investeringer steg i perioden, sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2021, men ikke nok til å demme opp for fallet i den private kjøpekraften. Samtidig var økningen i importkostnadene større enn økningen i verdien av eksporten, opplyser regjeringen.

Utviklingen for perioden fra juli til utgangen av september var under markedsforventningene om en vekst på 0,3 prosent. Analytikere mente det ville ligge an til oppgang i det innenlandske forbruket ettersom koronarestriksjonene i Japan er opphevet.

I forrige måned kunngjorde statsminister Fumio Kishida en pakke på 260 milliarder dollar for å stimulere økonomien.