G20-toppmøtet er i gang

Indonesias president Joko Widodo, her under ankomst på Bali søndag, oppfordret i sin åpningstale på G20-møtet tirsdag til å gjøre slutt på krigen i Ukraina. Foto: Sonny Tumbelaka / AP / NTB

NTB

Indonesias president Joko Widodo har sparket i gang G20-toppmøtet på Bali. I åpningstalen advarte han mot global splittelse.

– Det er en ære for Indonesia å være vertskap for G20-møtet. Jeg forstår at vi må gjøre en enorm innsats for å kunne sitte sammen i denne salen, sa Widodo i åpningstalen tirsdag.

Presidenten sa også til deltakerne at «vi må gjøre slutt på krigen» – en henvisning til Russlands krig i Ukraina.

– Å være ansvarlig betyr at man ikke skaper nullsum-situasjoner. Å være ansvarlig her betyr også at vi må få en slutt på krigen. Hvis ikke krigen avsluttes, blir det vanskelig for verden å kunne gå videre, sa presidenten.

Verden må unngå «en ny kald krig», sa Widodo til G20-lederne. Han advarte mot fornyet global splittelse, uten å navngi Russland.

– Vi bærer alle ansvar, ikke bare for vår egen befolkning, men for hele verdens befolkning. Vi bør ikke dele opp verden i deler. Vi må ikke tillate at verden faller inn i enda en kald krig, sa Widodo.

Russlands president Vladimir Putin er ikke til stede på møtet. I stedet har han sendt utenriksminister Sergej Lavrov for å representere landet.