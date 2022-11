Ny etterretning om mobilisering i Belarus: Innkaller 50.000 nye soldater før nyttår

Lukasjenko skal ha gitt klarsignal til å mobilisere titusenvis av ekstra soldater.

Det skriver den ukrainske generalstaben på Facebook mandag kveld.

Ifølge Ukrainsk Pravda skal generalstaben til de væpnede styrker i Ukraina ha innhentet etterretningsinformasjon om at militærkommissariatet i Brest-oblast i Belarus har kunngjort at til sammen 50.000 nye innkallingsordre skal sendes ut innen 31. desember.

Gjensidig avhengighetsforhold



Dersom disse opplysningene stemmer vil det innebære en betydelig opptrapping av spenningsnivået på grensen mellom Ukraina og Belarus.

Belarus har allerede et tett samarbeid med Russland. Mange eksperter mener de to autoritære regimene har et gjensidig avhengighetsforhold. Mens Aleksandr Lukasjenko er prisgitt Putins militære støtte for å opprettholde sitt terrorregime, er Putin avhengig av tilgang til Belarus territorium for å kunne angripe Ukraina nordfra.

I tillegg har Russland mottatt et betydelig antall stridsvogner og ammunisjon.

Binder opp ukrainske styrker



President i belarus, Aleksandr Lukasjenko.

Da Russland invaderte Ukraina natt til 24. februar skjedde det nordfra via Belarus. Russland har dessuten utplassert Iskander-M-raketter i Belarus. Disse rakettene kan bære atomstridshoder.

For Ukraine er det som skjer i Belarus avgjørende for hvor store styrker de avser for å kunne stå imot et angrep nordfra. Ved å innkalle ytterligere 50.000 soldater vil den ukrainske hæren bli tvunget til å flytte styrker nordover.

Selv om sannsynligheten skulle være liten for at soldater fra Belarus krysser grensen til Ukraina, er risikoen for stor til at den kan ignoreres.

– Kan tolke det som at Russland har planer om å øke antall tropper

Samtidig kommer det meldinger om at Russland nå åpner opp for at utenlandske statsborgere kan kjempe i Russlands hær, skriver det russiske nyhetsbyrået Interfax, melder Expressen.

– Du kan tolke det som at Russland har planer om å øke antall tropper med utenlandske statsborgere. Nå kan man mobilisere dem, selv om det allerede er tidligere tilfeller der dette er gjort. Men nå kan de gjøre det lovlig, og i større grad enn før, sier Ilmari Käihkö, førstelektor i militærvitenskap ved Forsvarshøgskolen.

Vedtaket er i hovedsak rettet mot gjestearbeidere fra tidligere sovjetstater, som nå er bosatt i Russland.

