NTB

Nato-sjef Jens Stoltenberg advarer mot å undervurdere Russland etter tilbaketrekningen i Kherson. Ukraina står overfor en vanskelig vinter, varsler han.

– De kommende månedene blir vanskelige. Putins mål er å etterlate et kaldt og mørkt Ukraina denne vinteren, sier Stoltenberg på et pressetreff med Nederlands utenriksminister Wopke Hoekstra og forsvarsminister Kajsa Ollongren mandag ettermiddag. Ollongren.

Stoltenberg advarer mot å undervurdere Russlands militære evner etter Ukrainas gjenerobring av Kherson.

– Betydelige kapabiliteter

Opptil 30.000 russiske soldater skal mandag være trukket tilbake fra Kherson by og andre steder på den vestlige bredden av Dnipro.

– Vi må ikke gjøre den feilen å undervurdere Russland. De russiske militære styrkene har betydelige kapabiliteter og et stort antall soldater, og Russland har vist sin vilje til å tåle store tap, sier Stoltenberg.

Han gir samtidig honnør til ukrainske styrker.

– Russlands tilbaketrekning fra Kherson viser det utrolige motet til Ukrainas væpnede styrker, men det viser også vår fortsatte støtte til Ukraina.

Lar Ukraina bestemme

Stoltenberg understreker at det er opp til Ukraina å avgjøre når det skal innledes fredsforhandlinger med Russland.

– Vi skal ikke sitte i Brussel eller i andre Nato-hovedsteder og bestemme hva som er akseptabelt for Ukraina. Det vi skal gjøre er å maksimere sannsynligheten for at Ukraina oppnår et akseptabelt utfall rundt forhandlingsbordet. Måten vi gjør det på, er ved å styrke deres posisjon på slagmarken, sier Stoltenberg.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidligere sagt at Ukraina er klar til å inngå det han kaller en rettferdig fred, forutsatt at Russland respekterer Ukrainas grenser. Zelenskyj krever også full tilbaketrekking av russiske styrker.