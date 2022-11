Frykt for henrettelse av demonstranter i Iran innen kort tid

NTB

Frykten øker for at Iran vil henrette demonstranter innen kort tid. Søndag falt den første dødsdommen. Minst 20 andre kan komme til å lide samme skjebne.

Oslo-baserte Iran Human Rights (IHR) mener mye tyder på at Iran planlegger å gjennomføre henrettelser innen kort tid. Minst 20 demonstranter står tiltalt for lovbrudd som kan gi lovens strengeste straff, ifølge offisielle opplysninger.

Søndag kom meldingen om at den første dødsdommen er avsagt mot en demonstrant, som er kjent skyldig i å satt fyr på en offentlig bygning.

Moren til en annen demonstrant har også oppgitt at sønnen er flyttet til et annet fengsel uten at verken familie eller forsvareren fikk beskjed.

FN-møte om Iran

FNs menneskerettsråd kunngjorde mandag at de vil holde et hastemøte om Iran den 24. november. Det er Tyskland og Island som har bedt om møtet. I alt 44 land støtter innkallingen, hvorav 17 er blant de 47 landene som nå er med i rådet.

For at det skal holdes et møte utenom den vanlige møtekalenderen, må minst 16 medlemsland stille seg bak kravet.

– Må reagere raskt

IHR har de siste dagene bedt om sterke internasjonale reaksjoner før det er for sent. Mandag gjentok gruppens leder Mahmood Amiry-Moghaddam oppfordringen:

– Verdenssamfunnet må komme med en kraftig advarsel mot Den islamske republikken om konsekvensene av å henrette demonstranter, sier han i en pressemelding.

Han mener europeiske land bør vurdere å kalle inn Irans ambassadører på teppet, samt iverksette nye sanksjoner mot iranske tjenestemenn som knyttes til menneskerettighetsbrudd.

Allerede mandag er det ventet at EUs utenriksministre kommer til å vedta nye sanksjoner mot Iran.

– I dag skal vi godkjenne en ny pakke med sanksjoner mot personer som er ansvarlige for undertrykkingen av demonstranter, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell på vei inn til ministermøtet i Brussel.

– En revolusjon

Frankrikes president Emmanuel Macron er blant dem som mener at EU bør reagere sterkt på iranske myndigheters voldsbruk, som ifølge IHR har krevd minst 326 liv.

– Vi kommer ikke til å utelukke noe alternativ, sier han i et intervju med radiostasjonen France Inter mandag.

Han kaller gjentatte ganger der som skjer i Iran, for en «revolusjon».

– Det er kvinner som startet denne revolusjonen. Barnebarna til den islamske revolusjonen, skaper en revolusjon, sier Macron.

Tusenvis pågrepet

Demonstrasjonene i Iran brøt ut etter at en ung iransk-kurdisk kvinne døde i moralpolitiets varetekt 16. september. I en rekke byer har folk samlet seg for å protestere mot de sjiamuslimske prestestyret med krav om mer frihet både for kvinner og andre deler av befolkningen.

Tusenvis av demonstranter har ifølge FN-eksperter blitt pågrepet, deriblant mange kvinner, barn, advokater, menneskerettsaktivister og journalister.