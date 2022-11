Ukraina hevder å ha tatt tilbake 4.500 kvadratkilometer i Kherson

NTB

Det ukrainske militæret sier de har gjenerobret 4.500 kvadratkilometer nord for Dnipro-elven i Kherson-regionen etter at russiske styrker trakk seg ut.

I tillegg er 179 byer og landsbyer frigjort de siste dagene, rapporterer det ukrainske nyhetsbyrået Unian søndag, med henvisning til militæret.

Fredag skal tilbaketrekkingen av 30.000 russiske soldater fra Kherson by og andre steder på den vestlige bredden av Dnipro ha blitt sluttført. De russiske styrkene hadde da okkupert området i over seks måneder.

Bakgrunnen var en rekke vellykkede ukrainske motoffensiver de siste ukene, og målrettede ukrainske angrep mot de russiske forsyningslinjene.

Samme dag sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at Kherson by igjen var under ukrainsk kontroll. Eksperter har omtalt tilbaketrekkingen som et av de største nederlagene for den russiske hæren så langt i Ukraina-krigen.