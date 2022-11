Pelosi ser fortsatt mulighet for flertall i Representantenes hus

Før og under valget 8. november var Republikanerne spådd å ta Representantenes hus i Kongressen relativt enkelt, men under opptellingen de siste dagene har Demokratene tatt innpå. Kongressleder Nancy Pelosi tror Demokratene fortsatt kan vinne. Les mer Lukk

NTB

Demokratene kan fortsatt få flertall i Representantenes hus, mener Nancy Pelosi, til tross for at Republikanerne trolig ligger best an.