Tyskland klager over at COP27-deltakere blir overvåket

NTB

Tyskland har sendt en klage til den egyptiske regjeringen på grunn av uønsket overvåking fra sikkerhetstjenester på klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh.

Det får nyhetsbyrået DPA opplyst av flere kilder. Det er den tyske ambassaden i Kairo som har sendt inn klagen.

Den tyske delegasjonen har de siste dagene vært vertskap for arrangementer med fokus på menneskerettighetssituasjonen i Egypt og kommet med skarp kritikk.

Deltakerne har inkludert lederne for Human Rights Watch (HRW) og Amnesty International, samt den egyptiske aktivisten Sana Saif, en filmregissør som har sonet flere fengselsstraffer i Egypt.

Ifølge klagen skal egyptiske sikkerhetstjenestemenn ha overvåket og filmet arrangement holdt av Tyskland, og ved to anledninger forstyrret møtene. Den tyske ambassaden har oppfordret egyptiske myndigheter til å stanse aktiviteten, skriver DPA.

Kilder i egyptiske sikkerhetstjenester sier til nyhetsbyrået at FN står for sikkerheten til klimatoppmøtet, og at deres rolle er begrenset til sikkerheten i byen.