Ekspert: Senatsvalget var viktig seier for Joe Biden

President Joe Biden kom styrket ut av mellomvalget, takket være at Demokratene berget flertallet i Senatet, mener eksperter. Foto: AP / NTB

NTB

At Demokratene berget flertallet i Senatet er en viktig seier for president Joe Biden, som dermed får lettere gjennomslag for sin politikk, mener ekspert.