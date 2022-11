Iran med krass kritikk av Macron og Scholz

NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Olaf Scholz får hard kritikk fra Iran etter uttalelser om regimet i Teheran.

Macron møtte nylig fire ledende iranske dissidenter, alle kvinner, og ga klart uttrykk for sin støtte til demonstrantene som siden midten av september har protestert mot det iranske regimet.

– Beklagelig og skammelig, sier en talsmann for utenriksdepartementet i Teheran.

– Dette møtet var et klart brudd på Frankrikes internasjonale forpliktelse til å bekjempe terrorisme og voldsbruk, sier Nasser Kanani.

– Vi anser Frankrike for å være tilhenger av disse skumle fenomenene, legger han til.

Sprer hat

Blant aktivistene Macron møtte var Masih Alinejad, som fra sin eksiltilværelse i USA i årevis har ledet en kampanje som har oppfordret iranske kvinner til å kaste hijaben regimet påbyr dem å bruke.

– Det er overraskende at presidenten i et land som står for frihet, nedverdiger seg til å møte henne, sier Kanani, med henvisning til Alinejad.

– Hun har forsøkt å spre hat og gjennomføre volds- og terrorhandlinger i Iran og mot Irans diplomatiske representasjon i andre land, sier han.

Ladan Boroumand, en av grunnleggerne av den USA-baserte menneskerettsgruppen Abdorrahman Boroumand Center, deltok også på møtet med den franske presidenten.

– Macrons proklamering av støtte til den såkalte revolusjonen som ledes av disse menneskene, er beklagelig og skammelig, sier Kanani.

Provoserende

Olaf Scholz får også sitt pass påskrevet av Kanani etter at den tyske statsministeren i helgen i sterke ordelag kritiserte det iranske regimets maktbruk mot demonstranter.

Tysklands statsminister Olaf Scholz kommer med provoserende og udiplomatiske uttalelser, mener Iran. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

– Hvilken regjering er dere som skyter på sitt eget folk, sa Scholz, som la til at man med slik oppførsel ikke kan forvente annet enn motstand.

Kanani kaller uttalelsen «provoserende, innblandende og udiplomatisk» og sier at den kan påføre langvarig skade på forholdet mellom Tyskland og Iran.

– Vi anbefaler at den tyske regjeringen på nytt bruker skjønn for å unngå ytterligere forverring av det bilaterale forholdet, sier han.

Drept

Ifølge menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights (IHR) , som har base i Oslo, er minst 326 mennesker, blant dem 43 mindreårige og 25 kvinner drept av iranske sikkerhetsstyrker siden midten av september.

Protestene begynte da det ble kjent at den 22 år gamle kvinnen Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt etter å ha blitt stanset på gata og anklaget for å ha båret hijaben feil.