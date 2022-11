Mark Kelly ber folk i Arizona gi opp gamle konspirasjonsteorier

NTB

Nylig gjenvalgt senator Mark Kelly ber Arizonas befolkning stå sammen og gi opp gårsdagens konspirasjonsteorier.

Arizona sto sentralt i ekspresident Donald Trumps forsøk på å omstøte valget i 2020 og skape tvil om legitimiteten til Joe Bidens valgseier.

I en tale lørdag etter at det var klart at han var gjenvalgt, oppfordret Kelly Arizonas befolkning til å komme seg videre fra konspirasjonsteoriene som har preget statens politiske liv de siste to årene.

Kelly slo republikaneren Blake Masters, som sammen med en rekke andre republikanske Arizona-politikere, var støttet av Trump etter å ha fremmet den falske påstanden om at den egentlige vinneren i 2020 var Trump.

– Etter en lang valgkamp er det fristende å fokusere på det som skiller oss. Men vi har sett konsekvensene av at noen av våre ledere nekter å godta sannheten og heller fokuserer på gårsdagens konspirasjonsteorier enn å løse dagens utfordringer, sa han.

Det var lørdag kveld ennå ikke telt opp nok stemmer til å avgjøre om Trump-støttede Kari Lake kunne vinne valget til guvernør.

Lake, som avviser at 2020-valget gikk rett for seg, lå 1,4 prosentpoeng etter demokraten Katie Hobbs som i 2020 var ansvarlig for avviklingen av valget i Arizona. Men mange analytikere mener at det blir vanskelig for Lake å innhente forspranget.

Demokratene fryktet på forhånd at Lake og kandidatene til administrasjonssjef og justisminister i staten skulle vinne valget og sette demokratier i fare.

Sammen kunne de tre, som alle er valgfornektere, hatt myndighet til å endre en del av valglovene og nektet å godkjenne et valg som de tapte.

De har selv sagt at de ikke ville ha godkjent valget av Biden for to år siden i Arizona, som var en av statene som med knapp margin gikk fra å være republikansk til demokratisk med knapp margin og sikret Biden seieren etter en lang opptelling.

Men fredag ble det klart at Mark Finchem tapte valget til administrasjonssjef til demokraten Adrian Fontes, som kalte Finchem en fare for demokratiet.