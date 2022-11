Volodymyr Zelenskyj: Russerne ødela all infrastruktur i Kherson

Ukrainere i sentrum av Kherson jubler over at byen deres er frigjort. Foto: Yevhenii Zavhorodnii / AP / NTB

NTB

Russerne ødela all kritisk infrastruktur i det halve år de okkuperte Kherson. President Volodymyr Zelenskyj lover at byen skal gjenoppbygges.

Han sier at kommunikasjonslinjer, vann- og varmeforsyning samt strømproduksjonen ble ødelagt innen russerne flyktet, men at lokale myndigheter er i gang med reparasjoner.

– Russerne har overalt samme mål. Å ydmyke folk så mye som mulig. Men vi skal gjenopprette alt. Det kan dere stole på, sa Zelenskyj.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

De ukrainske soldatene som siden fredag har rykket inn i byen etter at de russiske styrkene trakk seg ut, er blitt møtt med jubel.

– Endelig seier. Takk Gud for at vi er frigjort. Nå faller alt på plass, sa 43 år gamle Svitlana Galak i landsbyen Pravdyne. Hun mistet datteren i løpet av krigen.

Tilbake til normale tilstander

I sentrum av Kherson sa lederen for provinsadministrasjonen, Jaroslav Janusjevitsj, at alt skal gjøres for å gjenopprette et normalt liv i området.

Han sa i en video lagt ut i sosiale medier at det er innført portforbud mens miner ryddes, og at bevegelser inn og ut av området er begrenset. I bakgrunnen kunne folk som feiret sees.

Etter åtte måneders russisk okkupasjon er ukrainsk TV gjeninnført, og byens kraftselskap sier de jobber med å gjenopprette elforsyningen.

Ukrainas politisjef Igor Klymenko opplyste at det er opprettet veisperringer, og at de er i gang med å dokumentere «forbrytelsene til de russiske okkupantene». Han ba også folk passe seg for miner.

Evakuering

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

På den andre siden av elva Dnipro utstedte de lokale russiske okkupasjonsstyrkene i Kakhovka-distriktet evakueringsordre til alle ansatte om å reise til Krasnodar i Russland.

Gjenerobringen av Kherson åpner veien for ukrainerne til hele Kherson-regionen, med tilgang både til Svartehavet og Azovhavet i øst.

Dersom ukrainerne tar tilbake hele Kherson-regionen, vil de blokkere russernes vei på fastlandet fra Russland til Krim-halvøya, som ble okkupert i 2014.