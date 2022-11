Jevgenij «Putins kokk» Prigozjin strammer grepet i Russland

– Antyder at Prigozjin vil prøve å spille en rolle i Putins maktoverføring og vil bruke militærmakt, om nødvendig, sier ekspert.

Oligarken Jevgenij Prigozjin, bedre kjent som «Putins kokk» har blitt en fremtredende figur i Ukraina-krigen.

I september bekreftet han at det var han som grunnla og eide den paramilitære Wagnergruppen. Dette etter at en video hvor han rekrutterer soldater i russiske fengsler ble lekket til mediene.

Video: Her rekrutterer «Putins kokk» fanger til sin hær

Your browser doesn't support HTML5 video. Her rekrutterer «Putins kokk» fanger til sin hær Les mer Lukk

I månedene etterpå kan det se ut til at Prigozjin har utnyttet medieoppmerksomheten til å promotere seg selv og Wagnergruppen, for å skaffe seg mer makt. En makt han kan bruke til å komme seg nærmere

Prigozjin har mange møter med Putin

I forrige uke åpnet blant annet et nytt Wagner-senter, et forsvarsteknologisenter, i St. Petersburg. Ifølge The Guardian er et av målene å ta en mer offentlig rolle i utformingen av Russlands forsvarspolitikk.

Etter at Russlands president Vladimir Putin 21. september annonserte en delvis mobilisering av militære reservister, har også Wagnergruppens søtte i den russiske befolkningen økt, skriver svenske Expressen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Reservister i Sevastopol under en avreiseseremoni før de ble sendt til fronten i Ukraina. Les mer Lukk

I forrige uke talte den tidligere oligarken Mikhail Khodorkovskij – en av Putins mest kjente politiske motstandere som nå lever i eksil – for en utenrikskomité i det britiske parlamentet. Der snakket han om innflytelsen og rollen Wagnergruppen har i Ukraina og i Russland, skriver den svenske avisen.

Tidligere oligark Mikhail Khodorkovskij.

Der hevdet han at Prigozjin nå har like mye makt som Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu og utenriksminister Sergej Lavrov.

Khodorkovskij begrunnet påstanden sin ved å påpeke at Prigozjin har fått rekruttert soldater fra russiske fengsler, og dermed firgjøre kriminelle. Hvis de overlever seks måneder ved fronten får de nemlig rullebladet sitt slettet.

I tillegg hevder Khodorkovskij at det var Prigozjin som står bak utnevnelsen av general Sergej Surovikin – kjent for sin hensynsløshet, brutalitet og korrupsjon – til øverste sjef for de russiske styrkene i Ukraina.

General Sergej Surovikin har blitt utnevnt til sjef for de russiske styrkene i krigen. Les mer Lukk

– Folk som har direkte tilgang til diktatoren (Russlands president Vladimir Putin journ. anm.), uavhengig av deres formelle stilling, rangerer høyere enn de som ikke møter diktatoren personlig. Og Prigozjin har mange personlig møter med Putin, sa Khodorkovskij.

Utgjør en trussel

Prigozjins økende makt og innflytelse har også gitt ham muligheten til å åpenlyst kritisere Russlands manglende fremgang i krigen og særlig forsvarssjef Sjojgu.

Han skal også ha konfrontert Putin med kritikken sin.

Flere analytikere, eksperter og tenketanker mener Prigozjin trolig har en baktanke med posisjoneringen sin.

Ifølge den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW), spør russiske journalister ofte om hans ambisjoner for Kreml. Dette mener de viser at han har skapt en offentlig oppfatning av at han muligens ønsker å tre inn i en maktposisjon.

ISW-analytikere mener også at Prigozjin og Wagnergruppen kan utgjøre en trussel mot Putins styre, skriver Newsweek.

Ivan Klyszcz, en stipendiat for det internasjonale senteret for forsvar og sikkerhet, sier at åpningen av «Wagner-sentre» i forskjellige deler av Russland viser Prigozjins frimodighet til å operere i det fri.

Putin er i tillegg avhengig av hans arbeidskraft i krigen, noe som kan gjøre det vanskelig for Putin å ignorere ham.

Skal ha spurt soldater om de vil kjempe på russisk territorium

Vlad Mykhnenko, en ekspert på den post-kommunistiske transformasjonen av Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen ved U.K.s University of Oxford, mener mye tyder på at Prigozjin er bekymret for hvordan Putin styrer landet.

Han trekker blant annet frem uttalelser fra Prigozjin om Ukraina-krigen.

I tillegg peker eksperten på nylige rapporter fra det russiske anti-korrupsjons- og anti-torturnettsted Gulagu.net, som hevder at Wagner-soldater som nylig har kommet hjem fra oppdrag i Vest- og Sentral-Afrika har blitt spurt om de er villige til å delta i militære aktiviteter på russisk territorium. Dette skal omfatte «urban krigføring» med automatiske våpen og bombekastere i gatene i Moskva.

– Dette antyder at Prigozjin vil prøve å spille en rolle i Putins maktoverføring og vil bruke militærmakt, om nødvendig, for å sikre sin egen overlevelse, sier Mykhnenko.

Det er ikke første gang det er blitt snakket om at Prigozjin vil ta over om Putin skulle blitt styrtet.

Ifølge Jardar Østbø, professor i forsvarsstudier ved Forsvarets Høgskole, vil imidlertid nåværende president Putin være å foretrekke over Prigozjin.

– Prigozjin er mye verre enn Putin, og det vil være en katastrofe for Russland, og for verden, om han skulle få en nøkkelposisjon, sa han til ABC Nyheter i oktober.