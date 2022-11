Skutt 24 ganger: – Hva har barnet mitt gjort for å fortjene dette?

Irans «GenoZide»:

Abolfazl Adinezadeh (17) valgte å skulke skolen for å kjempe for kvinners rettigheter til å gå kledd slik de selv ønsker. Det kostet ham livet.

Onsdag er det to måneder siden 22 år gamle Masha Amini døde mens hun var i varetekt hos moralpolitiet i Iran. BBC har rapportert at vitner så 22-åringen bli mishandlet til døde av politiet. Årsaken var at hun bar hijaben sin på feil måte, noe som gjorde at en hårtust stakk ut av sjalet. Det kostet henne livet.

Dødsfallet sendte en sjokkbølge av raseri og fortvilelse over Iran, og utløste den største demonstrasjonsstormen landet har sett på flere år. I flere uker har kvinner og menn trosset frykten og tatt til gatene for å kjempe for kvinners rettigheter til å gå kledd slik de selv ønsker. En rettighet som strekker seg langt forbi klær, og omhandler et ønske om å ikke bli undertrykt.

En av dem som synes kvinner fortjener den rettigheten er 17 år gamle Abolfazl Adinezadeh. Rettelse, var 17 år gamle Abolfazl Adinezadeh.

(Saken fortsetter under bildet).

Menn demonstrerer for kvinners rettigheter i Irans hovedstad Teheran. Denne demonstrasjonen fant sted kort tid etter at Masha Amini (22) ble drept. Les mer Lukk

– Har barnet mitt fortjent dette?

Det var 8. oktober at tenåringen bestemte seg for at nok er nok. Han lot skolesekken stå hjemme, og møtte opp til demonstrasjon i Irans nest største by, Mashhad. Foreldrene ante fred og ingen fare, og trodde sønnen satt på skolen, da telefonen fra politiet kom. De ble bedt om å dukke opp på politistasjonen for å hente gutten sin. Men gutten satt ikke i arresten, han lå i en likpose med 24 skudd i magen, skriver BBC Persian.

– Hva har barnet mitt gjort for å fortjene dette? skal Abolfazls gråtkvalte far ha sagt i Abolfazls begravelse.

I skrivende stund er 17-åringen det siste av minst 250 mennesker som, ifølge Iran Human Rights (IHR), er blitt regelrett drept siden det brøt ut omfattende protester mot regimet i Iran i midten av september.

FNs spesialrapportør Javaid Rehman understreket tidligere i november at dette trolig er et forsiktig anslag, og at langt flere «utvilsomt» er drept i landet.

(Saken fortsetter under bildet).

22 år gamle Mahsa Amini døde i politiets arrest i Iran. Les mer Lukk

Ønsker å henrette flere tusen

Nå står 14.000 menneskeliv i fare. 227 av totalt 290 iranske parlamentsmedlemmer ber rettsvesenet vise «ingen nåde» overfor arresterte demonstranter. Dette frykter den IHR betyr dødsstraff.

FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i den islamske republikken Iran, Javaid Rehman, fortalte FNs sikkerhetsråd forrige uke at så mange som 14.000 mennesker er blitt arrestert siden protestene brøt ut i Iran i midten av september. Blant dem er det journalister, aktivister, advokater, lærere og ungdommer som Abolfazl og Amini.

Det er ikke mulig å verifisere verken arrestasjonene, antall døde eller hvem de er, men mange av de drepte som er bekreftet med navn og bilde er unge mennesker. Situasjonen er blitt beskrevet som et historisk opprør ledet av ungdommen, generasjon Z, møtt med systematiske drap på de yngste; et GenoZide.

En av dem er 16 år gamle Nika.

(Saken fortsetter under bildet),

Ifølge den norske menneskerettighetsorganisasjonen Iran Human Rights (IHR) ble journalisten Nazila Maroufian arrestert 30. oktober, etter å ha intervjuet Masha Aminis far. Les mer Lukk

Nika forsvant – funnet død 10 dager senere

Den 16 år gamle jenta forsvant under en demonstrasjon i Irans hovedstad Teheran. Ti dager senere ble tenåringen funnet død på likhus i byen. Foreldrene ble bedt om å identifisere datteren sin, men fikk angivelig bare se ansiktet hennes i noen få sekunder. Kroppen hennes ble fraktet til farens hjemby Khorramabad i vestlige Iran, på dagen hvor familien skulle ha feiret Nikas 17-årsdag.

Ifølge Nikas tante Atash skal revolusjonsgarden ha opplyst til henne at de hadde anholdt 16-åringen i fem dager, før de overførte henne til arresten, naturligvis i live. Tenåringen må dermed angivelig ha mistet livet etter revolusjonsgarden overleverte henne.

Ifølge obduksjonsrapporten skal hun ha blitt påført en rekke alvorlige skader, deriblant brudd i bekken, hode, armer og ben, meddeler den iranske lovgiveren Mohammad Sahariari.

Verken Nika og Abolfazl rakk å bli voksen. De gikk på skole og var i gang med å bygge sin egen fremtid, og Irans fremtid. Begge var opptatt av at den fremtiden skulle være likestilt, og at kvinner skulle få gå kledd slik de ville. Det ønsket var ikke så fjernt, siden det var realiteten i Iran på 60-tallet. Men det var et livsfarlig ønske, og kostet angivelig begge livet.

(Saken fortsetter under bildet).

Iranske Nika Shakrami (16) forsvant under en demonstrasjon i Teheran. Nå er hun bekreftet død. Les mer Lukk

Obduksjonsrapporten inn i Abolfazls dødsfall viser at gutten ble skutt med 24 hagleskudd på mindre enn én meters avstand. Han døde som følge av omfattende skader på leveren og nyrene.

Ifølge vennene var Abolfazl en glad og livlig 17-åring. For å ha råd til aktiviteter jobbet han i en forretning som fikser smarttelefoner, og han ble stadig mer og mer opptatt av situasjonen i landet. Han rakk bare delta i en demonstrasjon.

Det nærmer seg to måneder siden demonstrasjonene brøt ut, og hashtaggen #masha_amini har knust rekorder på plattformen Twitter, skriver den persiskspråklige nyhets-tv-kanalen Iran International. Den er blitt brukt over 40 millioner ganger, og tallet hadde trolig vært enda høyere dersom ikke Den islamske republikk Iran hadde kuttet internettforbindelsen i flere iranske regioner og blokkert plattformer som Twitter. De høye tallene er et tydelig tegn på folket i Iran ikke har tenkt å la seg kneble av restriksjoner, trusler og den reelle faren for sitt eget liv.