Kreml kaller forsvunnet kokk inn til tjeneste – var om bord på «Moskva»

I flere måneder har foreldrene lett etter sønnen Mikhail, som tjenestegjorde som kokk om bord på det russiske flaggskipet «Moskva». Så dukket det opp et brev i posten fra Kreml.

Det var i slutten av oktober at en familie i Russland mottok et brev adressert til sønnen i huset. De har valgt å bruke pseudonymet «Mikhail» når de omtaler sønnen, og brevet fikk de på hans bursdag.

Brevet var innkalling til sesjon og tjeneste, og beskjeden var klar og tydelig; «dersom du ikke møter opp til avtalt tid, risikerer du å bli straffeforfulgt», skriver The Guardian.

Saken ble først omtalt i den russiske lokalavisen Fontanka.

Problemet er bare at den unge mannen brevet er adressert til forsvant med flaggskipet «Moskva», og brevet er et tegn at selv ikke det russiske forsvaret vet hvor han er. Ifølge rekrutteringskontoret i Moskva ble brevet sendt ut ved en byråkratisk feil, og det er ikke første gangen den feilen skjer.

Tidligere har to blinde menn og en 63 år gammel mann med diabetes og hjerneskade blitt kalt inn til sesjon.

Var stolt over å være i Svartehavsflåten

Nå har de også kalt inn en person som allerede tilsynelatende er ute i tjeneste, Mikhail. Til Fontanka forteller familie og venner at Mikhail, som utsatte tjenesten mens han studerte, ikke var ivrig etter å gå inn i militæret.

– Han hadde ikke hastverk med å tjenestegjøre, men i fjor slo han opp med kjæresten, og da bestemte han seg for å dra, forteller en venn av Mikhail til lokalavisen.

30. desember kunne Mikhail stolt meddele hvor han skulle tjenestegjøre, og hva han hadde fått som jobb. Han skulle ut i Svartehavsflåten.

«Gjett hva jeg skal gjøre på skipet? Jeg skal lage mat til 500 personer», skrev han på melding til vennene sine. De fikk feiret nyttår sammen før Mikhail forlot med «Moskva». Siden har ingen sett ham.

Flere står uten svar etter at deres familiemedlem forsvant med flaggskipet.

13. april

Ukraina hevdet at det 86 meter lange flaggskipet, som var utstyrt med krysserraketter som kan nå mål 300 kilometer unna, ble truffet av ukrainske raketter kvelden 13. april, men dette benekter ledelsen i Kreml. Senere kom det fram at etterretningsinformasjon fra USA angivelig bidro til at Ukraina kunne lokalisere og angripe flaggskipet for den russiske svartehavsflåten.

Fartøyet, med et mannskap på 510 ombord, sank 14. april, og mange er fremdeles savnet. En av de er kokken Mikhail.

Russland hevdet først av en person omkom i forliset, og at 27 er savnet. Familiemedlemmer begynte tidlig å etterlyse sine savnede, og kreve svar. En av de som nektet å gi seg var Yulia Tsyvova, mamma til en 19 år gamle vernepliktig soldat som tjenestegjorde på skipet. Hun fikk raskt vite at sønnen var omkommet, men valgte å bidra videre i kampen om å komme til bunns i saken, og få svar på vegne av andre pårørende.

– Han var bare en 19 år gammel vernepliktig soldat, og de kunne ikke fortelle meg noe mer enn at han var bekreftet omkommet, men jeg nekter å tro at han er den eneste, sier Tsyvova til The Guardian.

19-åringen var det andre dødsfallet til å bli bekreftet fra russisk hold.

Russland letter på sløret

Tsyvova og familiemedlemmer av andre savnede soldater frykter at myndighetene forsøker å legge lokk på saken. Det var lenge fryktet at det totale antall døde, skadede og savnede ville forbli en statshemmelighet, men nylig snudde regjeringen.

Etter press fra savnedes familiemedlemmer valgte russiske myndigheter å gå ut og erklære 17 personer døde som følge av «Moskva»-forliset. Ifølge pressemeldingen, som ble lagt ut på Telegram 3. november, er de 17 personene «savnet uten håp om å bli funnet i live».

Hva som har skjedd med resten, deriblant Mikhail, vites ikke, og brevet familien fikk tilsier at myndighetene trolig heller ikke vet hvor han er.