Russiske myndigheter evakuerer by ved viktig demning

Russiske soldater patruljerer på Kakhovka-demningen i mai. Bildet er tatt på en pressetur organisert av russiske myndigheter. Ukrainske styrker skal ha rykket fram til områder like ved demningen, og nå vil russiske myndigheter evakuere byen Nova Kakhovka like ved. Foto: AP / NTB

NTB

Byen Nova Kakhovka, som ligger like ved en viktig demning på elva Dnepr i Kherson-regionen, evakueres av russiske myndigheter.

Meldingen kommer etter at russiske styrker har trukket seg ut av Kherson by.

I en tale sier Pavel Filiptsjuk, som leder myndighetene som er innsatt av den russiske okkupasjonsmakten, at både innbyggerne og administrasjonen skal trekkes tilbake til et sikkert område, melder det russiske nyhetsbyrået Tass. Han sier at folk innenfor 15 kilometer av byen må reise.

Filiptsjuk viser til at demningen kan skades av raketter, noe som kan forårsake oversvømmelser. Noen militær tilbaketrekking nevnes ikke.

Ukraina har på sin side anklaget Russland for å planlegge å sprenge demningen.

I talen lørdag ber Filiptsjuk folk reise til Krasnodar sør i Russland. Der lover han husly i oppvarmede lokaler, jevnlige måltider og 100.000 rubler i støtte (rundt 16.000 norske kroner).

Ukrainske myndigheter mener på sin side at dette er en plan for å tvangsflytte folk. Ukrainske styrker skal nylig ha rykket fram til områder som ligger like ved demningen.