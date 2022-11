To veteranfly styrtet etter kollisjon i luften på flystevne i Dallas

NTB

To veteranfly fra andre verdenskrig kolliderte og styrtet lørdag på et flystevne i Dallas. Hvor mange som har mistet livet i ulykken er ikke kjent.

Bilder i sosiale medier lørdag viser at et mindre jagerfly treffer et firemotors bombefly midt på. Bombeflyet knekker i to og eksploderer når det treffer bakken.

Federal Aviation Administration (FAA) bekrefter at det har vært en ulykke, og at det var et Bell P-63 jagerfly og et B-17 bombefly som var involvert. Nødetatene er på plass på stedet.

Kollisjonen skjedde på flystevnet Commemorative Air Force Wings Over Dallas, der flere historiske kampfly deltok. Hvor mange som var om bord i de to flyene er ikke kjent. Det er heller ikke kjent om tilskuere på bakken er truffet av vrakgods.

Jason Evans i brann- og redningsvesenet i Dallas, bekrefter at en stor utrykning er satt i gang. Brannvesenet har rykket ut med 40 enheter, ifølge CNN.

Både FAA og National Transportation Safety Board er i ferd med å starte etterforskning av ulykken.