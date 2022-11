Macron møtte iranske dissidenter

NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron hadde fredag et møte med fire framstående iranske kvinneaktivister. En av dem kaller møtet banebrytende.

– Møtet var svært viktig. I løpet av de 43 årene siden den islamske revolusjonen har ikke en eneste iransk dissident hatt et offisielt møte med en fransk president, sier Ladan Boroumand.

Hun har vært med på å stifte rettighetsgruppa Abdorrahman Boroumand Center i Washington og var en av de fire som deltok. Møtet ble først gjort kjent lørdag.

Masih Alinejad deltok også. Hun er basert i USA og har i årevis drevet en kampanje for å oppfordre iranske kvinner til å ta av seg de obligatoriske hodesjalene. Alinejad hadde først møte med Macron alene, før Boroumand, Shima Babaei og Roya Piraei sluttet seg til.

Gruppen hadde med seg en liste med krav til Frankrike der de blant annet ber om at landet kaller tilbake sin ambassadør til Teheran, reduserer de diplomatiske forbindelsene til et minimum og sanksjonerer de som er ansvarlig for vold mot demonstranter.