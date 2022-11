Stor spenning i valgopptellingen i Nevada

NTB

Demokratene kan sikre seg flertall i Senatet hvis senator Catherine Cortez Masto får flertall i Nevada. Nå knyttes spenningen til opptellingen av poststemmer.

Mastos republikanske utfordrer Adam Laxalt leder i øyeblikket med færre enn 1.000 stemmer. Det som gjenstår å telle er imidlertid poststemmer, blant annet fra Clark fylke der Las Vegas ligger. Her dominerer Demokratene det politiske landskapet.

Cortez Masto, som representer delstaten i Senatet i dag, har så langt hatt en klar ledelse i stemmene som er avgitt via post, skriver New York Times. Sammenlignet med Laxalt er forholdet hele to til en i Mastos favør. Holder denne trenden, vil det gi henne nok stemmer til en ny senatsperiode, ifølge avisen.

Rundt 25.000 poststemmer gjenstår lørdag å telle, opplyser New York Times.