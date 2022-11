Joe Biden bommet grovt på geografien

President Joe Biden bommet grovt på geografien da han lørdag takket Kambodsjas statsminister Hun Sen for lederskapet i Asean, men omtalte ham som Colombias statsminister. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

President Joe Biden høstet undrende blikk da han under et besøk i Kambodsja takket Colombias statsminister for lederskapet i Asean.