Demokraten Mark Kelly gjenvalgt fra Arizona

NTB

Demokraten Mark Kelly er gjenvalgt som senator for Arizona etter en langdryg opptelling.

Kelly slo sin republikanske motstander Blake Masters, og Demokratene er dermed bare ett mandat unna 50 mandater og flertall i Senatet med visepresidentens stemme.

Demokratene trenger bare vinne den ene av de to gjenstående statene Nevada og Georgia for å få 50 mandater, mens Republikanerne må vinne dem begge for å få flertall.

Arizona er en av statene som Republikanerne prioriterte for å vinne flertallet i Senatet. Demokratene har de siste årene forvandlet den tidligere sikre republikanske staten til en vippestat som kan gå begge veier.

Kelly er en tidligere astronaut som har vært fire ganger i verdensrommet, og er gift med tidligere kongressrepresentant Gabby Giffords, som i 2011 overlevde et attentat da hun ble skutt i hodet mens hun drev valgkamp.

Kelly ble først valgt i et spesialvalg for å fullføre mandatet til den republikanske senatoren John McCain, som døde 2020. Han er nå valgt i egen kapasitet for seks år.

Kellys valgkamp var fokusert på retten til abort, beskyttelse av trygdesystemet, lavere medisinpriser og sikring av vannforsyningen i ørkenstaten Arizona. Sammen med Giffords driver han en organisasjon som kjemper for strengere restriksjoner på våpen.